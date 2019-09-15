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На Донбасі бойовики 9 раз обстріляли позиції ЗСУ

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 20:20
На Донбасі бойовики 9 раз обстріляли позиції ЗСУ
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстрілювали українських військових із заборонених мінськими угодами калібрів зброї

На Донбасі протягом доби, 15 вересня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120-мм і 82-мм. Також, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили шість обстрілу позицій ООС.

Ворог двічі обстріляв позиції ООС біля Авдіївки з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі застосував автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю поблизу Новогнатовки. Неподалік Миколаївки бойовики порушили режим тиші зі стрілецької зброї; поблизу Водяного застосували автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили три обстрілу позицій ООС. Ворог двічі застосував міномети калібру 120-мм і 82-мм поблизу Новолуганского. В районі Зайцево бойовики порушили режим тиші, застосувавши міномети калібру 82-мм.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 14 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

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Теми: Новини ООС
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