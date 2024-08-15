Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций

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Во второй половине июля начал разгораться скандал по поводу украинских санкций в отношении российского "Лукойла". Нефть этой компании, как и прочих российских поставщиков, идет транзитом на переработку в Венгрию и составляет около половины всех поставок российской нефти через Украину. Остальная часть – для Словакии, где расположен НПЗ венгерской компании MOL.

О проблемах с транзитом первым сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Сейчас в Украине сложилась правовая ситуация, на основании которой "Лукойл" в настоящее время не поставляет продукцию в Венгрию", – процитировало Сийярто 18 июля агентство Bloomberg.

Причиной проблем с поставками были названы санкции, введенные Украиной в отношении "Лукойла" в конце июня указом Владимира Зеленского по решению СНБО. Ими предусмотрен запрет на транзит нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

Интересно, что заявление о проблемах с поставками нефти было сделано почти через три недели после вступления в силу санкций, которые действительно предполагают ограничение или запрет на транзит для компании "Лукойл". И – по итогам встречи с главой МИД РФ.

Почему новые санкции Украины не повлияли на транзит нефти

Первые санкции в отношении "Лукойла" были введены еще в 2018 году и в них не было никаких ограничений транзита. Первые транзитные санкции появились 1 июля 2023 года. Они касались не основной компании – ПАО "Лукойл", а некоторых компаний, входящих в его состав, к примеру, "Лукойл-Волгограднефтепереработка", "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и др. Но эффективность этих мер была практически нулевой – эти компании не работали с Украиной.

Транзит нефти через Украину в Венгрию и Словакию в последний год шел без сбоев и в соответствии с 10-летним контрактом, подписанным "Укртранснефтью" и российской "Транснефтью".

Нефтепровод "Дружба" (фото: Getty Images)

Через Украину ежегодно транзитом проходит порядка 12-13 млн тонн нефти. Около 5 млн тонн из них получает Венгрия, для которой этот объем составляет почти 70% от импорта. Доход российской "Транснефти" от поставок нефти в Европу через Украину, по информации Bloomberg, доходит до 6 млрд долларов в год.

В июле перечень ограничений был откорректирован – запрет на транзит нефти был распространен и на центральную компанию – ПАО "Лукойл". До сих пор такие ограничения не применялись, чтобы дать возможность соседним европейским странам продолжать получать необходимое сырье до тех пор, пока они не найдут альтернативные источники поставок.

Но с конца прошлого года Венгрия начала активно вставлять Украине "палки в колеса", блокируя финансовую помощь, что и вынудило Киев прибегнуть к ответным мерам. Стоит напомнить, что намеки от украинской стороны о возможности прекращения транзита нефти Будапешт получал еще с 2022 года. Впервые об этом публично заявила Лана Зеркаль, будучи советником министра энергетики Украины. Ее слова вызвали серьезную обеспокоенность Будапешта. Однако до последнего времени Киев все-таки не решался прибегать к резким шагам в отношении соседей, политика которых мешала получать поддержку Запада для борьбы с агрессором.

Но нынешним летом Украине надоело терпеть выходки венгерского премьера Орбана, и было решено расширить санкции таким образом, чтобы они зацепили Будапешт. Источники издания, знакомые с процессом принятия решения, подтвердили, что ограничение транзита было ответным шагом Киева на поведение Будапешта, в частности, на попытки блокировать военную помощь. Правда, официально в ОП заявили, что санкции в отношении "Лукойла" никоим образом не стоит рассматривать как инструмент против Венгрии, о чем сказал глава ОП Андрей Ермак в интервью "Европейской правде".

На первый взгляд запрет на транзит нефти выглядит довольно резким шагом, но на самом деле он сделан довольно аккуратно и фактически не повлиял на процесс поставок российской нефти. Она как шла, так и идет по украинской ветке нефтепровода "Дружба". Правда, в июле объем поставок на несколько дней немного снизился – это было связано с "некоторыми технологическими моментами", сказал изданию собеседник в отрасли. Таким образом, это санкционное решение можно рассматривать не как экономический шаг, а как довольно четкий предупредительный политический сигнал Будапешту.

Как "Лукойл" обходит санкции Украины

У "Укртранснафты" нет никаких контрактов с отдельными нефтедобывающими компаниями РФ. Она оказывает услугу по транзиту нефти, которую поставляет "Транснефть" независимо от продавца. "В свою очередь, "Транснефть" заключает контракты на транспортные услуги с "Лукойлом", "Роснефтью", "Сургутнефтегаз" и другими. То есть "Укртранснафта" не имеет никаких правовых отношений с российскими нефтедобывающими компаниями", – сказал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Единственное неудобство, которое возникло для россиян от новых санкций – для чистоты юридических условий процесса "Лукойлу" сейчас приходится переоформляет нефть на трейдеров, среди которых Litasco SA – международная маркетинговая и торговая компания, основанная самим "Лукойлом" в Швейцарии в 2000 году. Фактически, можно считать, что "Лукойл" использует инструмент обхода санкций.

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Litasco SA работает не только в Европе, но и в США. Санкции в отношении нее не были введены ни в одной стране, в том числе и в Украине. То есть "Лукойл" сейчас не является владельцем транзитной нефти и реальных преград для ее прохода в Венгрию через Украину нет. Это подтверждают и в Министерстве энергетики Украины.

"Санкции СНБО касаются только коммерческой деятельности компании "Лукойл" на территории Украины и не препятствуют санкционному исключению, установленному для Венгрии и Словакии (на транзит нефти по трубопроводному транспорту)", - заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Почему транзит нефти продолжается, несмотря на санкции ЕС

Нефтяные санкции в отношении российской нефти были введены ЕС в конце 2022 года. Тогда запретили поставки нефти морским путем, а получать сырье из РФ трубопроводным транспортом в виде исключения разрешили Венгрии, Словакии и Чехии. Они более полугода блокировали введение санкций, требуя сохранить поставки.

Выторговать льготы этим странам все-таки удалось. Чехии дали право получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" до июня 2024 года, а Венгрии и Словакии – до конца 2024 года. Чехия уже практически перестала получать нефть через Украину, заменив маршрут поставок на трубопровод "Adria", которым управляет хорватская компания Janaf. В Венгрию и Словакию транзит через Украину должен прекратиться с 2025 года. И пока никаких подтверждений того, что льготный период планируют продлить, РБК-Украина найти не удалось.

После громких заявлений о якобы прекращении поставок нефти, Венгрия и Словакия, которой в случае реального отсутствия нефти придется снижать производство нефтепродуктов на НПЗ в Братиславе, пожаловались в Европейскую комиссию. Но их жалобы по сути были отвергнуты.

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо (фото: Getty Images)

Будапешту и Братиславе ответили, что украинские санкции никак не влияют на транзит нефти в случае, если ее собственником не является "Лукойл". К тому же в ЕК напомнили обеим странам, что они должны были найти альтернативные поставки сырья, приведя в пример Чехию. Но в этом направлении они практически ничего не сделали. В ответ Сийярто заявил, что Хорватия не является надежным поставщиком, чем вызвал возмущение Загреба.

Какими будут дальнейшие действия Венгрии и Словакии, предположить сложно. Однако понятно, что эти страны очень заинтересованы в поставках российской нефти. Прежде всего потому, что РФ дает настолько большие политические скидки, что закупка нефти остается выгодной даже после повышения Украиной почти вдвое тарифа на транзит нефти в апреле прошлого года.

Насколько реальны угрозы Будапешта в адрес Киева

Пока Венгрия решила перейти к угрозам. Будапешт пообещал блокировать выделение Украине 6,5 млрд евро из Фонда мира на оружие и боеприпасы до тех пор, пока Киев снова не разрешит транзит нефти. Но по факту транзит идет, так что основания такой блокады не совсем понятно. Тем более, Венгрия блокировала эту помощь и до того, как началась история с "Лукойлом".

К тому же Венгрия уже намекнула, что может прекратить экспорт электроэнергии. Но это абсолютно нереально, сказали изданию несколько источников на энергорынке. "Прежде всего, поставки электроэнергии – это не решение какой-то отдельной страны, а решение европейской сети операторов ENTSO-E. И в этом вопросе позиция отдельной страны не может изменить ситуацию с поставками электроэнергии", – сказал один из собеседников. Но даже если предположить, что на линии с Венгрией неожиданно возникнут какие-то технические неполадки, то поставки все равно будут идти по другим маршрутам (Словакия, Румыния, Польша).

Еще один шаг, который Венгрия может предпринять "в отместку" – ограничить поставки нефтепродуктов. Но, во-первых, это маловероятно, во-вторых, абсолютно не опасно для Украины, считает директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. "Я считаю, что (ограничение поставок нефтепродуктов, – ред.) будет ничем иным как блефом. Мы покупаем у них топливо по рыночным ценам, а иногда даже и выше. Для венгров это хорошие деньги. А если даже и будут какие-то ограничения поставок, то мы без труда сможем их заместить", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

По данным А-95, за 7 месяцев текущего года поставки дизеля из Венгрии и Словакии составили лишь 7% от общего импорта. "Для нас это не составляет никакого труда – заместить эти объемы. Контракт с Венгрией достаточно дорогой, так что мы не почувствуем дискомфорта ни в цене, ни в объемах", – сказал Куюн. Он также отметил, что Венгрии будет выгодно поставлять Украине дизель, даже если их НПЗ переориентируются на поставки нефти через Хорватию.

Третьим шагом может стать ограничение поставок газа. Но Украина уже вторую зиму планирует пройти без его импорта. А если закупки и придется делать, то объемы будут незначительными (по оценкам экспертов, до 1 млрд кубометров). В этом случае Венгрия, которая не являлась основным направлением для поставок газа в Украину, будет не столь важна, как Словакия, через которую шла большая часть импорта.

Со Словакией, кстати, ведется "конструктивный" диалог, в том числе и по вопросу транзита нефти. Именно так охарактеризовал итог нескольких телефонных переговоров с Робертом Фицо украинский премьер Денис Шмыгаль. Он заверил словацкого коллегу, что Украина остается надежным транзитером для всех стран, "которые ценят свободу и верховенство права". Таким же надежным партнером Украина считает и Словакию, и не ждет от нее "шантажа или угроз".

Информации о переговорах с Венгрией пока нет. Но в последние дни Будапешт не поднимает тему транзита.

В чем причина скандала с транзитом

Владимир Омельченко из Центра Разумкова считает, что весь скандал с транзитом нефти был раздут с подачи Кремля, чтобы создать мнимый конфликт и таким образом оправдать блокаду военной помощи Украине. "Думаю, что Путин с Орбаном разыграли такую театральную постановку именно для этого", – сказал он в комментарии изданию.

Однако в итоге Венгрия может с помощью РФ остаться в абсолютном проигрыше. В Евросоюзе, похоже, терпение уже лопнуло – там больше не намерены мириться с выходками Будапешта. Последней каплей стало решение Венгрии упростить условия въезда для граждан России и Беларуси для тех, кто планирует работать в Венгрии. В Европарламенте уже потребовали исключить страну из Шенгенской зоны.

Сейчас Орбан немного затих. Однако нет никаких гарантий, что через некоторое время Будапешт не вернется к теме транзита нефти, поскольку возможность ее поставок через Украину прекратится в конце 2024 года. Пока никаких договоренностей об альтернативных путях поставок у Будапешта нет, а альтернативой может быть лишь Хорватия, с которой отношения уже подпорчены. Таким образом, Орбану придется добиваться продления права получать нафту по трубе через Украину, что в нынешних условиях выглядит практически нереальным.