ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія заплатить Україні 1,66 млрд доларів за 10 років транзиту нафти

Новини » Економіка     06.12.2019 - 11:44
Росія заплатить Україні 1,66 млрд доларів за 10 років транзиту нафти
Фото: Транснефь (transneft.ru)

Десятирічний контракт підписали "Транснефть" і "Укртранснафта"

Російська компанія "Транснефть" заплатить 1,66 млрд доларів "Укртранснафті" за транспортування нафти по території України протягом десяти років. Про це йдеться звітності "Транснафти", розміщеної на сайті компанії.

Згідно з документом, розмір операції у грошовому вираженні - близько 106,7 млрд. рублів (за курсом Банку Росії євро до рубля на дату операції), що становить 1,66 млрд доларів на 5 грудня 2019 року - дату контракту.

"Термін виконання зобов'язань по угоді: до 01.01.2020 до 01.01.2030 після чого буде продовжуватися на 1 календарний рік до тих пір, поки одна із сторін, попередньо не повідомить іншу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 грудня 2019 року АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти по території України, яка подовжує його дію на десять років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Нагадаємо, в 2018 році загальний обсяг загальний обсяг транспортування нафти по системі магістральних нафтопроводів України склав 15,436 млн тонн, що на 3,7% менше, ніж у 2017 році.

Україна продовжила угоду з Росією на транзит нафти на 10 років Ціни на нафту різко обвалилися на тлі напруженості між США і Китаєм
Новини України нефтьТранснефтьУкртранснафта
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся