В Словакии пригрозили Украине из-за прекращения транзита российской нефти
В Словакии пригрозили Украине из-за прекращения транзита нефти российской компании "Лукойл". Братислава утверждает, что может применить "неопределенные взаимные меры".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennikn.
Соответствующие заявления сделали президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Они критикуют отказ Украины транспортировать российскую нефть.
Глава Минобороны заявил, что Украина "многим рискует" и что якобы такие действия безответственны.
Президент Питер Пеллегрини допустил возможность того, что в случае сохранения ситуации, Словакия может применить "неопределенные взаимные меры". Он напомнил, что Словакия помогла Украине с реверсом газа и помогает со снабжением электроэнергией.
"Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать", - сказал он, добавив, что Словакия не заслуживает такого отношения со стороны Украины.
Что известно о ситуации
Напомним, недавно стало известно, что Украина прекратила транзит российской нефти "Лукойлу" по трубопроводу "Дружба". От этой поставки зависят Словакия и Венгрия. Обе страны начали критиковать Украину из-за отказа от транзита.
Словакия и Венгрия также заявили, что хотят на уровне ЕС добиться консультаций с Украиной, а также угрожают судом.
Детальнее о ситуации с транзитом российской нефти - в материале РБК-Украина.
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