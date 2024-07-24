В Словакии пригрозили Украине из-за прекращения транзита российской нефти

В Словакии пригрозили Украине из-за прекращения транзита нефти российской компании "Лукойл". Братислава утверждает, что может применить "неопределенные взаимные меры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennikn.

Соответствующие заявления сделали президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Они критикуют отказ Украины транспортировать российскую нефть. Глава Минобороны заявил, что Украина "многим рискует" и что якобы такие действия безответственны. Президент Питер Пеллегрини допустил возможность того, что в случае сохранения ситуации, Словакия может применить "неопределенные взаимные меры". Он напомнил, что Словакия помогла Украине с реверсом газа и помогает со снабжением электроэнергией. "Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать", - сказал он, добавив, что Словакия не заслуживает такого отношения со стороны Украины.