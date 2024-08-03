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Хорватия обиделась на Венгрию из-за заявления о "ненадежности"

Суббота 03 августа 2024 15:49
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Хорватия обиделась на Венгрию из-за заявления о "ненадежности" Фото: флаг Хорватии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Хорватия официально отреагировала на заявление Венгрии о том, что страна не является надежной для транзита нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой EURACTIV.

После того, как Украина прекратила транзит нефти из России в Словакию и Венгрию, Еврокомиссия сделала свое предложение для этих стран. В частности, было предложено использовать свободные мощности трубопровода Janah Adriatic в Хорватии, чтобы поставлять российскую нефть в обе страны.

Однако, оба государства отвергли предложение Европейской комиссии. Глава МИД Венгрии заявил, что Хорватия не является надежной страной для транзита. Также он добавил, что с начала войны в Украине Хорватия в пять раз повысила цены на транзит нефти.

В ответ министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман сказал, что это было "политически глубоко оскорбительное заявление".

"Это политически глубоко оскорбительное заявление, которого мы не ожидали от представителя страны, на злонамеренные действия которой мы долгое время реагировали с крайней сдержанностью и умеренностью", - сказал хорватский министр.

Что произошло

Напомним, в связи с введением санкций, Украина прекратила транзит нефти “Лукойл” в Венгрию и Словакию.

В ответ две страны начали скандал. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто захотел консультаций, в рамках которых Европейская коммисия должна была бы представлять интересы двух стран европейского блока.

Также он уточнял, что если в рамках таких консультаций с Украиной не удастся достичь договоренностей, то есть возможность начала арбитражного суда.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина готова к консультациям насчет транзита нефти "Лукойл", если Европейский союз примет соответствующее решение.

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