ЕС готов жестко реагировать на блокировку Венгрии помощи Украине, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Ссылаясь на источники в правительстве ЕС, в издании сообщили, что 26 стран-членов готовы принять пакет военной помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от поддержки Венгрии.

"Чиновники добавили, что подготовка к такому сценарию уже хорошо продвинулась", - отмечают в сообщении.

Потенциальный запасной вариант будет заключаться в том, чтобы остальные страны-члены предоставляли военное финансирование Украине вне бюджетного процесса ЕС.

Источники отмечают, что если глава венгерского правительства решит пойти по этому пути, ЕС может начать следующий этап штрафных мер против Будапешта, что может привести к лишению его права голоса как страны-члена.

В издании допускают, что таким образом в правительстве ЕС могут начаться более широкие столкновения на фоне предупреждений премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

На прошлой неделе словацкий лидер уже предупредил коллег, что он будет защищать Венгрию от любых потенциальных шагов, направленных на то, чтобы избавить правительство Орбана от возможности осуществлять свои права в блоке.