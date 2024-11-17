ua en ru
Вс, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине начали отменять аварийные отключения света: что известно

Украина, Воскресенье 17 ноября 2024 11:28
UA EN RU
В Украине начали отменять аварийные отключения света: что известно Фото: по Украине начали отменять аварийные отключения света 17 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине стали отменять аварийные отключения света. Они были введены из-за массированной атаки РФ по Украине 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА, облэнерго, ДТЭК, Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

В частности, по указанию "Укрэнерго", экстренные отключения света упразднены в Киеве. К тому же, как сообщают в облэнерго, отключения уже не действуют в Харьковской, Сумской областях.

Также отключения света отменены и в Черкасской области. Кроме того, по данным ДТЭК, свет также был возвращен жителям Киевской, Днепропетровской, Донецкой областей.

Помимо этого, по данным ОВА, отключения уже не действуют и в Кировоградской области.

Массированная атака РФ по Украине

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников.

В Николаеве и в Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела оккупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Война в Украине Отключение света
NEWS
Удары по энергетике и пострадавшие. Что известно о массированной атаке РФ по Украине
Удары по энергетике и пострадавшие. Что известно о массированной атаке РФ по Украине
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу