Бурштын под атакой РФ: власти предупреждают об опасных кассетных боеприпасах

На рассвете 30 октября город Бурштын в Ивано-Франковской области оказался под российской атакой. После удара жителей предупредили о возможных "сбросах" кассетных боеприпасов с вражеских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бурштынского горсовета.

"Уважаемые жители! Есть информация о возможном обнаружении кассетных боеприпасов, которые могли сбрасывать с шахедов. Будьте осторожны!", - говорится в обращении. Власти призвали жителей не приближаться к подозрительным предметам, не касаться их и немедленно сообщать спасателям или полиции по телефонам 101 или 102. Также жителей просят не пытаться самостоятельно перемещать или осматривать найденные боеприпасы и обязательно предупредить об опасности других.