Бурштин під атакою РФ: влада попереджає про небезпечні касетні боєприпаси
На світанку 30 жовтня місто Бурштин в Івано-Франківській області опинився під російською атакою. Після удару жителів попередили про можливі "скиди" касетних боєприпасів з ворожих "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бурштинської міськради.
"Шановні мешканці! Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з шахедів. Будьте обережні!", - йдеться у зверненні.
Влада закликала жителів не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і негайно повідомляти рятувальників або поліцію за телефонами 101 чи 102.
Також мешканців просять не намагатися самостійно переміщати чи оглядати знайдені боєприпаси та обов’язково попередити про небезпеку інших.
Російська атака на Івано-Франківську область 30 жовтня
Сьогодні вночі та зранку російські війська завдали удару дронами та ракетами по Івано-Франківській області. Під атаку потрапив об’єкт критичної інфраструктури.
У регіоні понад чотири години тривала повітряна тривога, а в Бурштині місцеві мешканці чули численні вибухи, які лунали безперервно майже три години. Влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони.
З 8:00 в області запровадили графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для підприємств, однак згодом світло для населення повернули.
Внаслідок російських атак два приватні господарства зазнали незначних пошкоджень, жертв і постраждалих немає.