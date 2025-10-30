Бурштин під атакою РФ: влада попереджає про небезпечні касетні боєприпаси

На світанку 30 жовтня місто Бурштин в Івано-Франківській області опинився під російською атакою. Після удару жителів попередили про можливі "скиди" касетних боєприпасів з ворожих "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бурштинської міськради.

"Шановні мешканці! Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з шахедів. Будьте обережні!", - йдеться у зверненні. Влада закликала жителів не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і негайно повідомляти рятувальників або поліцію за телефонами 101 чи 102. Також мешканців просять не намагатися самостійно переміщати чи оглядати знайдені боєприпаси та обов’язково попередити про небезпеку інших.