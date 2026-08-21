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Бундесвер получил первый морской дрон Seetaube: какое отношение имеет теневой флот РФ

11:56 21.08.2026 Пт
2 мин
Зачем Германии собственный морской дрон и что он умеет?
aimg Лев Шевченко
Бундесвер получил первый морской дрон Seetaube: какое отношение имеет теневой флот РФ Фото: Seetaube (Бундесвер)
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Бундесвер получил новый безэкипажный морской катер Seetaube, разработанный германской компанией STARK на базе платформы Vanta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение STARK Defence.

Что известно о Seetaube

Новый безэкипажный катер Seetaube полностью разработала компания STARK по заказу Командования сил кибернетического и информационного пространства (Kommando CIR) в партнерстве с Cyber Innovation Hub Bundeswehr. Аппарат передали Вооруженным силам Германии, и он стал одним из первых БЭК, когда-либо получавших Бундесвер.

Seetaube - почти 6-метровый безэкипажный надводный катер (USV), оснащенный камерами, радаром и другими сенсорами. Он предназначен для усиления разведывательных возможностей Бундесвера на море, в частности, для определения местоположения источников сигналов.

Катер может использоваться в качестве дополнительной подвижной точки для перекрестного пеленгирования, а также выполнять заранее запланированные миссии автономно.

Технологической основой для нового аппарата стал Vanta – морской безэкипажный катер от STARK, прошедший испытания во время международных учений REPMUS и NATO Dynamic Messenger в Португалии.

Почти месяц в Атлантике дроны ежедневно выполняли различные миссии: сопровождали важные цели, контролировали порты, разведывали контакты за пределами прямой видимости и осуществляли ночные ISR-патрули.

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Как это связано с противодействием "теневому флоту" РФ

Развитие беспилотных морских систем также имеет значение для противодействия российскому "теневому флоту" - сети судов, используемой Россией, в частности, для обхода международных санкций и продолжения экспорта нефти.

Такие суда часто имеют непрозрачную структуру собственности, используют флаги третьих стран и могут скрывать или манипулировать данными о своем местонахождении. Это усложняет мониторинг судоходства и создает дополнительные риски для морской безопасности и критической инфраструктуры.

"Современные морские угрозы требуют новых подходов к наблюдению и контролю морского пространства. Автономные платформы могут обеспечить постоянное присутствие в море, уменьшить нагрузку на экипажи и быстро передавать информацию для принятия решений. Это одно из ключевых преимуществ беспилотных систем. Именно такие технологии сегодня нужны Европе для усиления морской безопасности", - отметил COO STARK in Ukraine Максим Черкис.

Напомним, в ночь на 12 августа Силы обороны Украины впервые в одной операции применили дальнобойные ракеты-дроны "Паляниця" и "Пекло" , поразив военно-морскую базу РФ в Новороссийске вместе с безэкипажными морскими катерами. А ранее в Индии представили портативную пусковую установку с дроном-перехватчиком Harpy Eagle, предназначенную для противодействия малым беспилотным летательным аппаратам.

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