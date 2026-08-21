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Бундесвер отримав перший морський дрон Seetaube: до чого тіньовий флот РФ

11:56 21.08.2026 Пт
3 хв
Навіщо Німеччині власний морський дрон і що він вміє?
aimg Лев Шевченко
Бундесвер отримав перший морський дрон Seetaube: до чого тіньовий флот РФ Фото: Seetaube (Бундесвер)
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Бундесвер отримав новий безекіпажний морський катер Seetaube, розроблений німецькою компанією STARK на базі платформи Vanta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення STARK Defence.

Що відомо про Seetaube

Новий безекіпажний катер (БЕК) Seetaube повністю розробила компанія STARK на замовлення Командування сил кібернетичного та інформаційного простору (Kommando CIR) у партнерстві з Cyber Innovation Hub Bundeswehr. Апарат передали Збройним силам Німеччини, і він став одним з перших БЕК, які коли-небудь отримував Бундесвер.

Seetaube - це майже 6-метровий безекіпажний надводний катер (USV), оснащений камерами, радаром та іншими сенсорами. Він призначений для посилення розвідувальних можливостей Бундесверу на морі, зокрема для визначення місця розташування джерел сигналів.

Катер може використовуватися як додаткова рухома точка для перехресного пеленгування, а також виконувати заздалегідь заплановані місії автономно.

Технологічною основою для нового апарата став Vanta - морський безекіпажний катер від STARK, який пройшов випробування під час міжнародних навчань REPMUS та NATO Dynamic Messenger у Португалії.

Майже місяць в Атлантиці дрони щодня виконували різні місії: супроводжували важливі цілі, контролювали порти, проводили розвідку контактів за межами прямої видимості та здійснювали нічні ISR-патрулі.

Читайте також: Морські дрони перестають бути лише ударними засобами. Що далі?

Як це пов'язано з протидією "тіньовому флоту" РФ

Розвиток безпілотних морських систем також має значення для протидії російському "тіньовому флоту" - мережі суден, яку Росія використовує, зокрема, для обходу міжнародних санкцій і продовження експорту нафти.

Такі судна часто мають непрозору структуру власності, використовують прапори третіх країн та можуть приховувати або маніпулювати даними про своє місцезнаходження. Це ускладнює моніторинг судноплавства та створює додаткові ризики для морської безпеки й критичної інфраструктури.

"Сучасні морські загрози вимагають нових підходів до спостереження та контролю морського простору. Автономні платформи можуть забезпечити постійну присутність у морі, зменшити навантаження на екіпажі та швидко передавати інформацію для ухвалення рішень. Це одна з ключових переваг безпілотних систем. Саме такі технології сьогодні потрібні Європі для посилення морської безпеки", - зазначив COO STARK in Ukraine Максим Черкіс.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня Сили оборони України вперше в одній операції застосували далекобійні ракети-дрони "Паляниця" та "Пекло", уразивши військово-морську базу РФ у Новоросійську разом із безекіпажними морськими катерами. А раніше в Індії представили портативну пускову установку з дроном-перехоплювачем Harpy Eagle, призначену для протидії малим безпілотним літальним апаратам.

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