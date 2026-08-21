Морские дроны перестают быть только ударными средствами. Что дальше?

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Морские безэкипажные комплексы сегодня стали одним из ключевых инструментов современной войны на море. Украина на практике показала, что относительно недорогие беспилотные системы могут менять ситуацию в целой операционной зоне и влиять на действия значительно более крупного и дорогого флота.

Почему морские БпЛА перестают быть сугубо ударной силой и как они взаимодействуют с другими типами дронов – читайте в эксклюзивной колонке для РБК-Украина главы Всеукраинской федерации военных пилотов БпЛА Вячеслава Клементьева.

Главное: Относительно недорогие беспилотные системы могут менять ситуацию в целой операционной зоне . Морские дроны влияют на действия значительно более крупного и дорогого флота.

. Морские дроны влияют на действия значительно более крупного и дорогого флота. Морские безэкипажные комплексы становятся многофункциональными платформами . Они могут вести разведку, обеспечивать связь, перевозить грузы.

. Они могут вести разведку, обеспечивать связь, перевозить грузы. Следующим этапом развития морских дронов станет совместная работа нескольких таких платформ. Объединенные в одну систему управления и взаимодействия, они способны выполнять более масштабные задачи.

Особенно хорошо изменения роли морских дронов заметны в Черноморской операционной зоне. Именно здесь морская и беспилотная компоненты все теснее интегрируются между собой и формируют новые подходы к ведению боевых действий.

При этом самое интересное сейчас даже не отдельные успешные применения МБЭК, а то, насколько быстро меняется сама их роль.

Еще недавно морской дрон воспринимался преимущественно как ударное средство. Сегодня морские безэкипажные комплексы уже становятся многофункциональными платформами. Они могут вести разведку, обеспечивать связь, перевозить грузы, поддерживать подразделения и выступать носителями других беспилотных систем.

Показательным примером стало боевое применение морских безэкипажных комплексов Barracuda морскими пехотинцами 40 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВС Украины в районе временно оккупированного Железного Порта в Херсонской области.

Группа МБЭК в различных конфигурациях доставила FPV-дроны непосредственно в район выполнения задачи. После выхода на точку запуска к операции подключилась уже воздушная компонента, которая работала по логистике, транспорту, позициям и личному составу противника.

При этом во время движения морские платформы сами попали под атаку. Один из комплексов противнику удалось вывести из строя, но остальные продолжили выполнение задачи.

Фото: морские дроны перестают быть только ударными средствами (скриншот видео)

Для меня этот пример особенно показателен, потому что мы уже видим не просто применение отдельного морского дрона. Мы видим взаимодействие морской и воздушной беспилотных компонент в рамках одного боевого замысла, где МБЭК фактически выступает мобильным носителем и средством доставки другой беспилотной системы.

Еще более интересный пример мы увидели на Кинбурнской косе. Беспилотная морская платформа доставила к оккупированному побережью наземный роботизированный комплекс, высадила его, после чего НРК выполнил боевую задачу.

По сути, это уже пример роботизированного морского десанта, когда морская система становится транспортом и носителем для наземной роботизированной платформы. И это очень важный момент. МБЭК уже не обязательно сам является конечным средством выполнения задачи. Он может доставить другую роботизированную систему туда, куда отправлять людей слишком рискованно.

Точно так же мы уже видели использование морских безэкипажных комплексов для эвакуации украинских военнослужащих. И это еще раз показывает, насколько шире становится спектр их применения.

Речь идет уже не только об поражении целей. Это разведка, логистика, доставка, эвакуация, ретрансляция связи, поддержка подразделений, перевозка полезного груза и взаимодействие с другими роботизированными системами.

По моему мнению, именно в этом заключается следующий этап развития МБЭК. Один морской безэкипажный комплекс может выполнять сразу несколько функций. Быть разведчиком, ретранслятором, транспортной платформой, носителем FPV-дронов или наземных роботизированных комплексов.

А следующим шагом станет совместная работа нескольких таких платформ, объединенных в одну систему управления и взаимодействия.

Фактически мы постепенно переходим от отдельных дронов к роботизированным системам, в которых морская, воздушная и наземная компоненты дополняют друг друга в рамках одной боевой задачи.

Фото: морские дроны уже исполняют роль носителей для других беспилотных платформ (ssu.gov.ua)

Но техника это лишь часть результата. Вторая, не менее важная часть это люди. Операторы, их подготовка, опыт, тактика и способность работать совместно с другими экипажами и типами беспилотных систем.

Именно поэтому для нас важно создавать среду, где операторы, военные, разработчики и производители могут общаться напрямую.

Одной из таких площадок стал Кубок Командующего ВМС по морским безэкипажным комплексам, который Всеукраинская федерация военных пилотов БПЛА, Совет оружейников и Ассоциация морских дронов провели совместно под эгидой ВМС Украины.

В соревнованиях приняли участие экипажи МБЭК ВМС, ССО и ГУР МО Украины. Участники демонстрировали навыки управления МБЭК, маневрирования и выполнения практических задач.

Для нас важно, что Кубок стал площадкой, где в одном месте встретились военные операторы, разработчики, производители, представители оборонной индустрии, международные партнеры и военные атташе разных государств. И это очень показательный момент, потому что интерес к украинскому опыту применения морских беспилотных систем сегодня является международным.

Украина не просто создает новые платформы. Мы накапливаем уникальный боевой опыт их применения, который сегодня внимательно изучают наши партнеры.

Кубок – это еще и возможность выстроить прямую связь между оператором и производителем. Оператор говорит, что реально работает в боевых условиях, чего не хватает платформе и что нужно изменить, а производитель может превратить этот опыт в следующую версию продукта.