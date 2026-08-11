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Индийский стартап объединил дрон-перехватчик с ИИ и ружье: детали

12:08 11.08.2026 Вт
2 мин
Как работает необычный перехватчик БпЛА?
aimg Константин Широкун
Индийский стартап объединил дрон-перехватчик с ИИ и ружье: детали Фото: индийский стартап объединил дрон-перехватчик с ИИ и ружье (росСМИ)
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Небольшая индийская компания Picraft Technology создала портативную пусковую установку в форме пушки, которая стреляет собственным дроном-перехватчиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog .

Система под названием Harpy Eagle имеет в своем арсенале дрон-перехватчик на базе искусственного интеллекта, созданный специально для противодействия малым беспилотным летательным аппаратам.

Кришна Сингх, основатель компании и ведущий инженер по исследованиям и разработкам, описал систему в публичной публикации как созданную для обнаружения, отслеживания и нейтрализации вражеских дронов с помощью высокоскоростного автономного перехвата.

"Harpy Eagle – это перехватчик дронов на базе искусственного интеллекта. Он разработан для защиты современного поля боя и критической инфраструктуры", – сказал Сингх.

Концептуально Harpy Eagle напоминает российскую систему, известную как "Елка" - портативную пусковую установку в форме винтовки, стреляющую небольшим беспилотником-перехватчиком.

Индийский стартап объединил дрон-перехватчик с ИИ и ружье: детали

Российский перехватчик впервые привлек внимание общественности в середине 2025 г. после того, как сотрудников российской государственной безопасности сфотографировали с этим устройством во время военного парада в Москве.

Индийский дрон-перехватчик может достигать скорости примерно от 220 до 250 км/ч и в первую очередь эффективен против более медленных целей.

Заинтересованность Индии в развертывании отечественного оружия для борьбы с дронами возникает на фоне быстрой региональной среды угроз, ведь соседние Пакистан и Китай продолжают расширять собственные возможности использования дронов и высокоточных ударов.

Напомним, 9 августа в Молдовераздался мощный взрыв , после которого вспыхнула сухая растительность. Чуть позжена месте происшествия обнаружили фрагменты боевого беспилотника . Согласно данным полиции в результате падения объекта и его возгорания никто не пострадал.

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