ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Бундестазі закликали ЄС об'єднатися перед російською загрозою

Новость на русском → Берлін, Вівторок 20 квітня 2021 00:55
У Бундестазі закликали ЄС об'єднатися перед російською загрозою Фото: у Бундестазі закликали підтримати Україну (bundestag.de)
Автор: Артур Родивилов

Фракція ХДС/ХСС, яка є найбільшою в парламенті Німеччини, прийняла заяву на підтримку України. Депутати закликали ЄС об'єднатися на тлі військової загрози з боку Росії.

Заява розміщено на сайті депутата Юргена Хардта, який є представником фракції з питань зовнішньої політики.

Вони відзначили, що нарощування військ РФ біля кордону України викликає побоювання щодо можливої військової операції.

"Таким чином, парламентська група ХДС/ХСС в Бундестазі Німеччини очікує, що міністри закордонних справ ЄС продемонструють рішуче і, перш за все, єдине ставлення до Москви", - йдеться в заяві.

Депутати зазначають, що військова діяльність Росії в Чорному морі, сусідами якого також є країни НАТО, вимагає тісної співпраці міжнародної спільноти.

"Якщо Європа буде говорити однією мовою з цього центрального питання європейського мирного порядку, це надасть обнадійливий вплив на наших друзів і сусідів у Східній Європі. Це також є ознакою трансатлантичної єдності. Відновлення агресії Росії проти України похитне основи безпеки європейського порядку", - йдеться в заяві.

Раніше голова Європейської народної партії (ЄНП) Німеччини Манфред Вебер закликав зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі загострення ситуації біля кордонів України. Євросоюз має направити Москві "недвозначний сигнал".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Донбас ООС
NEWS
Підгрупа ТКГ з безпеки завтра збереться на екстрене засідання, - Арестович
Підгрупа ТКГ з безпеки завтра збереться на екстрене засідання, - Арестович
DAILY
Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України