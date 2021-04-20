У Бундестазі закликали ЄС об'єднатися перед російською загрозою
Фракція ХДС/ХСС, яка є найбільшою в парламенті Німеччини, прийняла заяву на підтримку України. Депутати закликали ЄС об'єднатися на тлі військової загрози з боку Росії.
Заява розміщено на сайті депутата Юргена Хардта, який є представником фракції з питань зовнішньої політики.
Вони відзначили, що нарощування військ РФ біля кордону України викликає побоювання щодо можливої військової операції.
"Таким чином, парламентська група ХДС/ХСС в Бундестазі Німеччини очікує, що міністри закордонних справ ЄС продемонструють рішуче і, перш за все, єдине ставлення до Москви", - йдеться в заяві.
Депутати зазначають, що військова діяльність Росії в Чорному морі, сусідами якого також є країни НАТО, вимагає тісної співпраці міжнародної спільноти.
"Якщо Європа буде говорити однією мовою з цього центрального питання європейського мирного порядку, це надасть обнадійливий вплив на наших друзів і сусідів у Східній Європі. Це також є ознакою трансатлантичної єдності. Відновлення агресії Росії проти України похитне основи безпеки європейського порядку", - йдеться в заяві.
Раніше голова Європейської народної партії (ЄНП) Німеччини Манфред Вебер закликав зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі загострення ситуації біля кордонів України. Євросоюз має направити Москві "недвозначний сигнал".