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В Бундестаге призвали ЕС объединиться перед российской угрозой

Новина українською → Берлин, Вторник 20 апреля 2021 00:55
В Бундестаге призвали ЕС объединиться перед российской угрозой Фото: в Бундестаге призвали поддержать Украину (bundestag.de)
Автор: Артур Родивилов

Фракция ХДС/ХСС, которая является крупнейшей в парламенте Германии, приняла заявление в поддержку Украины. Депутаты призвали ЕС объединиться на фоне военной угрозы со стороны России.

Заявление размещено на сайте депутата Юргена Хардта, который является представителем фракции по вопросам внешней политики.

Они отметили, что наращивание войск РФ у границ Украины вызывает опасения относительно возможной военной операции.

"Таким образом, парламентская группа ХДС/ХСС в Бундестаге Германии ожидает, что министры иностранных дел ЕС продемонстрируют решительное и, прежде всего, единое отношение к Москве", - говорится в заявлении.

Депутаты отмечают, что военная деятельность России в Черном море, соседями которого также являются страны НАТО, требует тесного сотрудничества международного сообщества.

"Если Европа будет говорить на общем языке по этому центральному вопросу европейского мирного порядка, это окажет обнадеживающее воздействие на наших друзей и соседей в Восточной Европе. Это также является признаком трансатлантического единства. Возобновление агрессии России против Украины пошатнет основы европейского порядка безопасности", - говорится в заявлении.

Ранее глава Европейской народной партии (ЕНП) Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод "Северный поток-2" в случае обострения ситуации возле границ Украины. Евросоюз должен направить Москве "недвусмысленный сигнал".

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