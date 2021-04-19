У Німеччині хочуть зупинити "Північний потік-2" у разі загострення ситуації на Донбасі

Він також заявив, що РФ причетна до кібератак, кампанії з дезінформації, а також визнав її дії реальною загрозою для ЄС і Заходу.

"Якщо ситуація на сході України загостриться, то "Північного потоку - 2" більше не можна буде дотримуватися", - вважає Вебер.

Також заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер граф Ламбсдорфф висловив думку, що Москва створює умови для військового втручання в ситуацію на Донбасі. У зв'язку з цим він вважає необхідним розширення санкцій проти РФ в такому випадку.

"Тоді проект газопроводу "Північний потік - 2" повинен бути негайно зупинений, це абсолютно очевидно", - сказав політик.

Зазначимо, що вже влітку цього року Росія планує добудувати газопровід "Північний потік-2". В цей же час планують запустити перші обсяги в сторону Німеччини.