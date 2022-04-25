Німеччина ухвалить рішення щодо постачання Україні 100 БМП найближчим часом

Німеччина найближчим часом прийме рішення про те, чи схвалювати поставку Україні 100 старих бойових машин піхоти Marder, повідомив представник уряду. Це стане першим німецьким постачанням важкого озброєння в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall запросила дозвіл на експорт машин в Україну, маючи намір відновити їх в найближчі місяці перед відправкою, повідомило джерело в оборонному відомстві.

Цей крок Rheinmetall покликаний змусити канцлера Олафа Шольца зайняти чітку позицію щодо того, чи можна відправити важке озброєння безпосередньо з Німеччини в Україну, оскільки угода з Marder вимагає схвалення Ради національної безпеки, яку очолює Шольц.

Шольц стикається зі зростаючою критикою всередині країни і за кордоном за його небажання поставляти важке озброєння, таке як танки і гаубиці, щоб допомогти Україні відбити агресію Росії.

Офіційний представник уряду Німеччини не назвав термінів, коли буде прийнято рішення по угоді Marder.

Міністр оборони Крістін Ламбрехт написала в листі правлячої коаліції минулого тижня, що запити на експорт в Україну "будуть перевірені в абсолютному пріоритеті. Після узгодження в Кабінеті Міністрів рішення щодо них буде прийнято в той же день за загальним правилом".

Під час свого першого візиту на Україну після вторгнення Росії два місяці тому держсекретарі і міністри оборони США в неділю пообіцяли додаткову військову допомогу Києву, в тому числі сучасне озброєння.

Українські прохання про важке озброєння посилилися після того, як Москва перенесла свій наступ на Донбас, територію, яка вважається більш придатною для танкових боїв, ніж райони навколо Києва, де досі велася велика частина бойових дій.