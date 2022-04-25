Rheinmetall подав уряду Німеччини запит на продаж Україні танків
Федеральний уряд Німеччини отримав другу від початку війни заявку на продаж озброєння Україні. Компанія Rheinmetall хоче продати 88 танків Leopard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
Німецький оборонний концерн наприкінці минулого тижня подав запит на постачання 88 одиниць танку Leopard 1A5. Сума угоди може скласти 115 млн євро.
Тепер заявку повинна погодити Федеральна рада безпеки. До неї входять канцлер, керівник його відомства, а також міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічної співпраці та юстиції. Раніше німецький уряд уникав постачання озброєння Україні.
Раніше Rheinmetall надіслав запит на продаж Україні 100 БМП Marder. Натомість група Krauss-Maffei Wegmann готова продати 100 самохідних гаубиць PzH 2000.
До слова, Швеція отримала гарантії США та Британії перед вступом до НАТО.
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