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Клуби чемпіонату Німеччини одноголосно вирішили не грати до кінця квітня

Новини » Спорт     31.03.2020 - 19:36
Клуби чемпіонату Німеччини одноголосно вирішили не грати до кінця квітня
Фото: відновлення Бундесліги відкладено до 30 квітня (twitter.com/DFL_Official)

Не виключено, що за два тижні рішення буде знову розглянуте

Нинішні розіграші першої та другої Бундесліги не поновляться раніше 30 квітня. Про це повідомляється на офіційному сайті Німецької футбольної ліги (DFL).

Клуби на яке відбулося сьогодні, 31 березня, загальних зборах ухвалили одноголосне рішення не поновлювати турніри мінімум ще місяць через пандемію коронавірусу. Таким чином, команди чемпіонату Німеччини пішли рекомендації президії ліги.

Також всі клуби зійшлися на думці, що сезон-2019/20 треба завершити до кінця червня, тому було прийнято рішення розробити концепцію проведення матчів без глядачів з таким розрахунком, щоб мінімізувати витрати клубів.

Наступні збори відбудеться 17 квітня.

Німецький чемпіонат пішов на вимушену паузу перед початком 26-го туру. На цей момент лідирує в турнірній таблиці Бундесліги мюнхенська "Баварія".

Нагадаємо, керівництво чемпіонату Іспанії встановило крайній термін, після досягнення якого поточний сезон-2019/2020 буде припинений.

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