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Чемпіонат Німеччини розглядає дві дати поновлення сезону

Новини » Спорт     06.04.2020 - 15:25
Чемпіонат Німеччини розглядає дві дати поновлення сезону
Фото: Бундесліга може поновитися 2 або 9 травня (twitter.com/DFL_Official)

Бундесліга може поновитися 2 або 9 травня

Керівництво чемпіонату Німеччини розглядає дві дати поновлення футбольного сезону. Про це інформує видання Bild.

Згідно з даними джерела, Бундесліга може поновитися 2 або 9 травня. На цей момент невеликими групами тренування проводять в "Баварії", "Аугсбурзі", "Вольфсбурзі" і "Хоффенхаймі". Решта клубів також підтримують ініціативу відновлення тренувального процесу.

Бундесліга, як і інші європейські чемпіонати, припинена через пандемію коронавірусу. Минулого тижня пауза в чемпіонаті Німеччини була продовжена до 30 квітня.

До введення карантину мюнхенська "Баварія" лідирувала в турнірній таблиці, випереджаючи на чотири очки найближчого переслідувача дортмундську "Боруссію", третім йде "Лейпциг".

Нагадаємо, керівництво чемпіонату Іспанії встановило крайній термін, після досягнення якого поточний сезон-2019/2020 буде припинений.

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