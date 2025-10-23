ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Есть план". Экс-советник Трампа заинтриговал заявлением о его третьем сроке

США, Четверг 23 октября 2025 23:16
UA EN RU
"Есть план". Экс-советник Трампа заинтриговал заявлением о его третьем сроке Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Экс-советник американского лидера Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что тот в третий раз станет президентом Соединенных Штатов в 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Стива Бэннона The Economist.

"Он получит третий срок, Трамп будет президентом в 2028 году. И люди просто должны смириться с этим", - заявил он.

Бэннон также прокомментировал 22-ю поправку к Конституции США, которая запрещает одному лицу занимать пост президента США более двух раз (независимо от того, подряд или с перерывом).

"Есть много разных альтернатив. В соответствующее время мы обнародуем наш план. Но план есть. В 2016 году у нас были меньшие шансы, чем в 2024 году, чем в 2028 году", - сообщил экс-советник Трампа.

По его словам, Трамп станет американским президентом, и добавил, что в этом "нуждается страна".

"Если американский народ, используя имеющиеся механизмы, вернет Трампа на должность, означает ли это, что американский народ нарушает Конституцию? Будет ли это нарушением? Будет ли американский народ действовать вопреки духу Конституции", - прокомментировал Бэннон положения 22-й поправки.

Он подчеркнул, что воля американского народа - это то, что воплощает Конституция.

"Единственный способ, которым президент Трамп может победить в 2028 году и остаться на посту, - это воля американского народа", - подчеркнул экс-советник американского лидера.

Напомним, Дональд Трамп - 45-й и 47-й американский президент, республиканец. В 2016 году он победил на выборах Хиллари Клинтон, а в 2024-м - Камалу Харрис.

Трамп занимал должность с 20 января 2017-го по 20 января 2021 года. Во второй раз он принял присягу 20 января 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Президент
Новости
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию