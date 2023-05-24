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Были под обстрелами пять раз. Полицейские спасли четырех детей из-под Торецка (видео)

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Донецкая область, Среда 24 мая 2023 17:55
Были под обстрелами пять раз. Полицейские спасли четырех детей из-под Торецка (видео) Фото: Полицейский и ребенок (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители эвакуировали трех взрослых и четырех детей, которые жили в поселке Северное (Донецкая область). Они уже пять раз попадали под обстрелы оккупантов, а до вражеских позиций оставалось 300 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Донецкой области.

"Из поселка Северное сотрудники полиции эвакуировали трех взрослых и четырех детей. Возле их дома попал российский снаряд - семья выжила чудом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент взрыва мама с детьми находились в доме, а отец с родственниками - на улице. Только по счастливой случайности никого не задело, дом получил повреждения. Мать призналась, что они пять раз попадали под обстрел, однако все-таки решили эвакуироваться.

За семьей прибыл экипаж полиции. Полицейские рисковали собственной жизнью, чтобы спасти детей с линии фронта. Взрослых и детей доставили в пункт сбора эвакуированных в Торецке, откуда они отправятся в Днепр, а дальше - к родственникам в Винницу.

Эвакуация детей в Донецкой области

В начале апреля в Украине решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донецкой области, где ситуация безопасности остается критической.

Жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться в Житомирскую область. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.

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