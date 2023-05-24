Були під обстрілами п'ять разів. Поліцейські врятували чотирьох дітей з-під Торецька (відео)

Правоохоронці евакуювали трьох дорослих та чотирьох дітей, які жили у селищі Північне (Донецька область). Вони вже п'ять разів потрапляли під обстріли окупантів, а до ворожих позицій залишалось 300 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Донецькій області .

"З селища Північне співробітники поліції евакуювали трьох дорослих і чотирьох дітей. Біля їхнього будинку влучив російський снаряд - родина вижила дивом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у момент вибуху мама з дітьми перебували в будинку, а батько з родичами - на вулиці. Тільки завдяки щасливому випадку нікого не зачепило, будинок зазнав пошкоджень. Матір зізналась, що вони п’ять разів потрапляли під обстріл, проте таки вирішили евакуюватись.

За родиною прибув екіпаж поліції. Поліцейські ризикували власним життям, щоб врятувати дітей з лінії фронту. Дорослих і дітей доставили до пункту збору евакуйованих в Торецьку, звідки вони вирушать у Дніпро, а далі – до родичів у Вінницю.

Евакуація дітей у Донецькій області

На початку квітня в Україні вирішили примусово евакуювати дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.

Мешканці Донецької області мають можливість безкоштовно евакуюватися в Житомирську область. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.