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Была угроза отмены. УЗ сообщила приятную новость о поездах в Польшу

Фото: УЗ сообщила приятную новость о поездах в Польшу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина договорилась с Польшей о продолжении курсирования поезда Киев-Хелм после 16 июля, несмотря на запланированный ремонт путей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

Как отметили в компании, ранее продажа билетов на рейс №19/20 Киев-Хелм была прекращена с 16 июля, поскольку в Польше запланировали масштабный ремонт путей. Поезд мог перестать курсировать до сентября.

Но позже представителям Украины удалось договориться с представителями Польши о специальном режиме ремонта, который позволит сохранить курсирование поезда.

"Билеты на поезд №19/20 будут доступны на 20 дней вперед с завтрашнего дня, с 8:00 утра - чтобы все были в одинаковых условиях и успели купить билеты - в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах и на сайте", - добавляют в компании.

Напомним, ранее стало известно, что скоро у украинской железной дороги может появиться общий с Германией прямой рейс Киев - Берлин.

Также мы писали, что "Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в поезда. Это сделали в целях усиления безопасности пассажирских перевозок.

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