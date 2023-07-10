Була загроза скасування. УЗ повідомила приємну новину щодо поїздів до Польщі

Як зазначили в компанії, раніше продаж квитків на рейс №19/20 Київ-Хелм було припинено з 16 липня, оскільки у Польщі запланували масштабний ремонт колій. Потяг міг перестати курсувати до вересня.

Але пізніше представникам України вдалося домовитись з представниками Польщі про спеціальний режим ремонту, який дозволить зберегти курсування поїзда.

"Квитки на потяг №19/20 будуть доступні на 20 днів вперед відзавтра, з 8:00 ранку - щоб усі були в однакових умовах і встигли купити квитки - у додатку "Укрзалізниці", у чат-ботах та на сайті", - додають у компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що незабаром біля української залізниці може з'явитися спільний з Німеччиною прямий рейс Київ - Берлін.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" вирішила повернути воєнізовану охорону до потягів. Це зробили з метою посилення безпеки пасажирських перевезень.