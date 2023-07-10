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Була загроза скасування. УЗ повідомила приємну новину щодо поїздів до Польщі

Фото: УЗ повідомила приємну новину про поїзди до Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна домовилась з Польщею про продовження курсування поїзда Київ-Хелм після 16 липня, незважаючи на запланований ремонт колій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

Як зазначили в компанії, раніше продаж квитків на рейс №19/20 Київ-Хелм було припинено з 16 липня, оскільки у Польщі запланували масштабний ремонт колій. Потяг міг перестати курсувати до вересня.

Але пізніше представникам України вдалося домовитись з представниками Польщі про спеціальний режим ремонту, який дозволить зберегти курсування поїзда.

"Квитки на потяг №19/20 будуть доступні на 20 днів вперед відзавтра, з 8:00 ранку - щоб усі були в однакових умовах і встигли купити квитки - у додатку "Укрзалізниці", у чат-ботах та на сайті", - додають у компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що незабаром біля української залізниці може з'явитися спільний з Німеччиною прямий рейс Київ - Берлін.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" вирішила повернути воєнізовану охорону до потягів. Це зробили з метою посилення безпеки пасажирських перевезень.

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