Засідання РНБО щодо реформування "Укроборонпрому" відбудеться на цьому тижні

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порошенко доручив секретарю РНБО підготувати засідання

Після скандалу з державним концерном "Укроборонпром", фігурантом якого став перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігор Гладковський, президент Петро Порошенко анонсував засідання РНБО щодо реформування держконцерну 6 березня. Про це Порошенко заявив у ході візиту до Миколаєва, повідомляє РБК-Україна.

За словами глави держави, проведення цього засідання планувалося давно.

"Ми давно планували засідання РНБО з питань реформування "Укроборонпрому" та посилення прозорості його діяльності, розширення урядового, парламентського та суспільного контролю за діяльністю оборонного сектора. Зранку доручив Олександру Турчинову підготувати це засідання на середу", - сказав президент.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави підтримав призупинення повноважень Олега Гладковського.

Так, у розслідуванні журналістів програми Bihus.info говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з другом і діючий директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданнях в оборонному комплексі України.