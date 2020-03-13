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У Харківській області викрили мільйонні розкрадання у "Укрбургаз"

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 17:12
У Харківській області викрили мільйонні розкрадання у "Укрбургаз"
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Директору комерційної структури оголошено про підозру

У Харківській області Служби безпеки України викрила масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз" на суму 7,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, наприкінці 2018 року державне підприємство уклало із місцевою комерційною структурою договір на взяття в оренду будівельної техніки. Загальна сума контракту становила 19 млн гривень, частину із яких було привласнено учасниками оборудки.

"За попередньою інформацією, директор фірми-орендодавця систематично вносив неправдиві відомості до фінансової документації: в актах виконаних робіт були відображені значно завищені дані. Таким чином різницю між реальними витратами та даними внесеними до рахунків державного підприємства зловмисники незаконно перевели у готівку та привласнили", - йдеться у повідомлені.

За висновками судово-економічної експертизи, внаслідок протиправних дій держпідприємству було завдано збитки на майже 7,5 млн гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28 (злочин вчинений групою осіб) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Директору комерційної структури оголошено про підозру. Встановлюють факти причетності посадових осіб державного підприємства до виявлених зловживань.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання майже 2 млн гривень з Фонду державного майна керівниками держпідприємства в Полтавській області. Чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури аграрно-промислового комплексу.

Крім того, в грудні минулого року СБУ викрила схему мільйонних розкрадань керівництвом Національної академії аграрних наук України (НААН) в Полтавській області. Чиновники при угодах з використання цінних земель держустанови присвоїли 2,3 млн гривень.

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