У Одеській області співробітниця банку привласнила 2,5 млн гривень клієнтів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисниця привласнювала кошти іноземних клієнтів банку

У Одеській області співробітницю одного з банків викрили у привласненні майже 2,5 мільйони гривень іноземних клієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як встановили правоохоронці, 27-річна мешканка області, зловживаючи службовим становищем, незаконно отримувала інформацію про іноземних клієнтів банку, які фактично проживають за межами України й тривалий час не здійснювали операцій з рахунками.

"Надалі від імені клієнтів створювала заяви на видачу готівки. Ці заяви вона долучала до касових документів дня, а інформацію про здійсненні операції вносила до спеціалізованого програмного комплексу банку, чим безпідставно було сформовано касову документацію. Відраховані за підробленими заявами гроші не передавалися до сховища цінностей, їх привласнювала працівниця банку", - пояснили в поліції.

Зазначається, що співробітниці банку було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ст. 362 та ст. 191 Кримінального кодексу України. Жінку підозрюють у несанкціонованому доступі до інформації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали підозрюваного у присвоєнні 600 тисяч гривень "ПриватБанку". Затриману особу підозрюють у заволодінні коштами шляхом протизаконних операцій з використанням підроблених платіжних карток та банкоматів.