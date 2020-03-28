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У Київській області викрили чиновників, які незаконно привласнили 150 гектарів землі

Новини » Надзвичайні події     28.03.2020 - 15:43
У Київській області викрили чиновників, які незаконно привласнили 150 гектарів землі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновники використовували підроблені свідоцтва про право на спадщину

Правоохоронці викрили групу чиновників, які незаконно привласнили 150 гектарів землі у Київській та Полтавській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як повідомляється, силовики проводять досудове розслідування за фактом шахрайських дій групи чиновників з Березанської міської ради, Переяслав-Хмельницької РДА, Студеньківської сільської ради Переяслав-Хмельницького, Яготинської РДА та міськради, а також Смотриківської сільської ради Полтавської області.

"Шахраї використовували свідоцтва про право на спадщину, які, нібито, видані нотаріусами, які померли декілька років тому, або нотаріусами, які постійно знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей... Надалі реєстрували право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на осіб, які постійно проживають на території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територіях Сходу країни", - йдеться в повідомленні.

Фото: вилучені документи (kv.npu.gov.ua)

Силовики провели обшуки за місцем проживання фігурантів, вилучили різноманітну документацію, печатки нотаріусів, чорнові записи та комп'ютерну техніку.

За результатами проведених експертиз буде визначена остаточна кваліфікація і підготовлені підозри. Ведеться слідство.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області виявили мільйонні розкрадання в "Укрбургазі". Директору комерційної структури оголошено про підозру.

Також повідомлялося, що в Одеській області співробітниця банку привласнила 2,5 млн гривень клієнтів. Зловмисниця привласнювала кошти іноземних клієнтів банку.

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