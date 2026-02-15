ua en ru
Три шага: Зеленский объяснил, как Трамп должен давить на Путина

Украина, Воскресенье 15 февраля 2026 19:00
Три шага: Зеленский объяснил, как Трамп должен давить на Путина Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Президент Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые помогут Дональду Трампу остановить агрессию РФ и обеспечить стабильный мир для Украины.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию POLITICO.

Читайте также: Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах

План из трех шагов

Глава государства убежден, что президент США должен действовать без оглядки на Кремль. Первоочередной задачей он считает предоставление Украине гарантий безопасности и разработку плана экономического восстановления.

"Я думаю так... Он должен предоставить нам гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от Президента Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Второй шаг - реализация плана по восстановлению страны. Это, по словам президента, необходимое условие для перехода к мирной жизни.

"Дайте нам пакет восстановления Украины. Это будет означать второй шаг, что мы восстановимся, это будет означать, что наступит мир", - подчеркнул президент.

Следующим этапом должно стать прямое требование к Москве прекратить огонь.

"Позвонить Путину и сказать: "Смотри, ты должен остановиться там, где ты сейчас находишься. Мы должны заморозить конфликт сейчас, а потом мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну", - Зеленский очертил алгоритм действий.

Ультиматум и "тотальные санкции"

Если российский диктатор Владимир Путин откажется принимать эти условия, США должны максимально усилить поддержку Украины и ввести беспрецедентные ограничения против агрессора. В частности, речь идет о полной блокаде энергетического сектора РФ.

"Если Путин скажет "нет" - тогда да, президент Трамп должен дать нам все, что нам нужно, чтобы спасти нас, защитить нас и чтобы мы оставались сильными. Он может наложить санкции на всю их энергетику, на ядерную энергетику", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский призвал западных партнеров к персональному давлению на российские элиты, включая высылку их родственников, проживающих и обучающихся в демократических странах.

Европа должна поддержать Украину

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что отсутствие единой позиции Европы по завершению войны лишь подыгрывает агрессору.

Он подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки, поскольку самым большим компромиссом со стороны Киева уже является сам факт готовности к дипломатическому урегулированию при условии прочных гарантий безопасности.

В то же время в Польше отмечают, что Евросоюз должен принимать непосредственное участие в будущих переговорах с Россией, чтобы не допустить принятия решений за спиной Украины.

Эту позицию поддерживают также Эстония и Латвия, которые призывают вернуть Европе лидерскую роль в обеспечении региональной стабильности и усилении давления на Кремль.

