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"Будут продолжать": у Путина сделали заявление об ударе по поезду у границы с Польшей

14:08 14.09.2026 Пн
2 мин
Спикер Кремля анонсировал и последующие удары по украинской территории
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)

Российские военные "выполняют задачи" на всей территории Украины и намерены и дальше наносить удары.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Спикер Путина прокомментировал сообщение польского железнодорожного оператора про удар беспилотника по локомотиву недалеко от польско-украинской границы.

"Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи на всей территории Украины", - заявил он.

По словам Пескова, российские военные будут продолжать обстрелы и "выполнение задач" по всей украинской территории.

Спикер диктатора также проигнорировал прямые обвинения в адрес страны-агрессора со стороны Украины и Евросоюза по этому инциденту.

Напомним, 13 сентября российские оккупанты ударили по автозаправочной станции и пассажирскому поезду на станции "Ягодин" в Волынской области, недалеко от украинско-польской границы.

Один из российских беспилотников попал в локомотив поезда, следовавшего из Киева в Варшаву. Среди пассажиров были, в частности, советники по безопасности нескольких стран ЕС, а также бывший премьер-министр Ббритании Борис Джонсон.

На фоне российских атак по Украине польские военные зафиксировали активность авиации. Об опасности предупредили жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Отметим, инцидент вызвал острую реакцию Варшавы. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание и заявил о возможности скорого вторжения России на территорию страны.

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