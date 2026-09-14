"Будут продолжать": у Путина сделали заявление об ударе по поезду у границы с Польшей

Российские военные "выполняют задачи" на всей территории Украины и намерены и дальше наносить удары.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Спикер Путина прокомментировал сообщение польского железнодорожного оператора про удар беспилотника по локомотиву недалеко от польско-украинской границы.
"Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи на всей территории Украины", - заявил он.
По словам Пескова, российские военные будут продолжать обстрелы и "выполнение задач" по всей украинской территории.
Спикер диктатора также проигнорировал прямые обвинения в адрес страны-агрессора со стороны Украины и Евросоюза по этому инциденту.
Напомним, 13 сентября российские оккупанты ударили по автозаправочной станции и пассажирскому поезду на станции "Ягодин" в Волынской области, недалеко от украинско-польской границы.
Один из российских беспилотников попал в локомотив поезда, следовавшего из Киева в Варшаву. Среди пассажиров были, в частности, советники по безопасности нескольких стран ЕС, а также бывший премьер-министр Ббритании Борис Джонсон.
На фоне российских атак по Украине польские военные зафиксировали активность авиации. Об опасности предупредили жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств.
Отметим, инцидент вызвал острую реакцию Варшавы. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание и заявил о возможности скорого вторжения России на территорию страны.