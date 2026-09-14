"Будуть продовжувати": у Путіна зробили заяву щодо удару по потягу біля кордону з Польщею

Російські військові "виконують завдання" на всій території України і мають намір і далі завдавати ударів.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Речник Путіна прокоментував повідомлення польського залізничного оператора про удар безпілотника по локомотиву неподалік польсько-українського кордону.
"Якщо я правильно розумію, мова йде про територію України. Наші військові виконують свої завдання на всій території України", - заявив він.
За словами Пєскова, російські військові будуть продовжувати обстріли та "виконання завдань" на всій українській території.
Речник диктатора також проігнорував прямі звинувачення на адресу країни-агресорки з боку України та Євросоюзу щодо цього інциденту.
Нагадаємо, 13 вересня російські окупанти вдарили по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції "Ягодин" у Волинській області, неподалік від українсько-польського кордону.
Один із російських безпілотників влучив у локомотив поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Серед пасажирів були, зокрема, радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.
На тлі російських атак по Україні польські військові також зафіксували активність авіації. Про небезпеку попередили мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств.
Зазначимо, інцидент викликав гостру реакцію Варшави. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду та заявив про можливість швидкого вторгнення Росії на територію країни.