"Будут продолжать": у Путина сделали заявление об ударе по поезду у границы с Польшей

Российские военные "выполняют задачи" на всей территории Украины и намерены и дальше наносить удары.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Спикер Путина прокомментировал сообщение польского железнодорожного оператора про удар беспилотника по локомотиву недалеко от польско-украинской границы.

"Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи на всей территории Украины", - заявил он.

По словам Пескова, российские военные будут продолжать обстрелы и "выполнение задач" по всей украинской территории.

Спикер диктатора также проигнорировал прямые обвинения в адрес страны-агрессора со стороны Украины и Евросоюза по этому инциденту.

Напомним, 13 сентября российские оккупанты ударили по автозаправочной станции и пассажирскому поезду на станции "Ягодин" в Волынской области, недалеко от украинско-польской границы.

Один из российских беспилотников попал в локомотив поезда, следовавшего из Киева в Варшаву. Среди пассажиров были, в частности, советники по безопасности нескольких стран ЕС, а также бывший премьер-министр Ббритании Борис Джонсон.