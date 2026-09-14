"Будуть продовжувати": у Путіна зробили заяву щодо удару по потягу біля кордону з Польщею

Російські військові "виконують завдання" на всій території України і мають намір і далі завдавати ударів.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Речник Путіна прокоментував повідомлення польського залізничного оператора про удар безпілотника по локомотиву неподалік польсько-українського кордону.

"Якщо я правильно розумію, мова йде про територію України. Наші військові виконують свої завдання на всій території України", - заявив він.

За словами Пєскова, російські військові будуть продовжувати обстріли та "виконання завдань" на всій українській території.

Речник диктатора також проігнорував прямі звинувачення на адресу країни-агресорки з боку України та Євросоюзу щодо цього інциденту.

Нагадаємо, 13 вересня російські окупанти вдарили по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції "Ягодин" у Волинській області, неподалік від українсько-польського кордону.

Один із російських безпілотників влучив у локомотив поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Серед пасажирів були, зокрема, радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.