Будуть обговорювати Україну? Лукашенко знову приїхав до Путіна

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Коммерсант ".

Лукашенко, як відзначає російське видання, перебуває з візитом у Росії вже протягом декількох днів. Неформальні переговори з Путіним також відбувалися 23 та 24 червня.

Зустріч відбувається з нагоди 30-річчя з дня встановлення відносин між Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, Росія готується здійснити серію терактів в Білорусі, аби змусити країну вступити у війну проти України.

Тим часом Білорусь оголосила навчання в органах внутрішніх справ і внутрішніх військах, а в Генштабі вважають, що таким чином країна може надати Росії своє озброєння та військову техніку для війни

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