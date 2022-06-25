ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Будуть обговорювати Україну? Лукашенко знову приїхав до Путіна

Новость на русском →
Субота 25 червня 2022 18:09
Будуть обговорювати Україну? Лукашенко знову приїхав до Путіна Фото: Олександр Лукашенко й президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін й Олександр Лукашенко розпочали переговори в Санкт-Петербурзі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсант".

Зустріч відбувається з нагоди 30-річчя з дня встановлення відносин між Росією та Білоруссю.

Лукашенко, як відзначає російське видання, перебуває з візитом у Росії вже протягом декількох днів. Неформальні переговори з Путіним також відбувалися 23 та 24 червня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, Росія готується здійснити серію терактів в Білорусі, аби змусити країну вступити у війну проти України.

Тим часом Білорусь оголосила навчання в органах внутрішніх справ і внутрішніх військах, а в Генштабі вважають, що таким чином країна може надати Росії своє озброєння та військову техніку для війни

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Володимир Путін Російська Федерація Україна Білорусь
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження