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Лукашенко прибув з візитом до Росії. Завтра зустрінеться з Путіним

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Санкт-Петербург, П'ятниця 24 червня 2022 18:56
Лукашенко прибув з візитом до Росії. Завтра зустрінеться з Путіним Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко 24 червня 2022 року прибув з візитом до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пул первого".

Повідомляється, що по прильоту він проводить зустріч з губернатором Санкт-Петербурга. Зазначимо, на завтра заплановані переговори Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив ударами по Києву, якщо українська армія атакує нафтопереробний завод у Мозирі. Він також заявив, що білоруські військові продовжать підготовку до нібито можливого нападу з України.

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