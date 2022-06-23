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Допомога РФ у війні. В Генштабі пояснили справжню мету військових навчань у Білорусі

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Україна, Четвер 23 червня 2022 17:08
Допомога РФ у війні. В Генштабі пояснили справжню мету військових навчань у Білорусі Фото: Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку (twitter_com_armscontrol_rus)
Автор: Наталія Гурковська

Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку для війни в Україні. Їх російське командування може перекинути на донецький або херсонський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова під час брифінгу.

"За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, зборових заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки наразі проводить обслуговування і зняття цієї техніки зі зберігання", - сказав він.

За його словами, враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання цієї техніки на складах збройних сил Білорусі, не виключено, що наш сусід надасть зазначене озброєння та військову техніку для російського агресора, і цю техніку в подальшому може бути переміщено на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника.

Також на думку Громова, не виключено, що саме на території Білорусі, враховуючи наявність спецпідрозділів РФ, йде підготовка російських ДРГ.

До того ж на території колишнього білоруського аеродрому "Зябровка" активно будується військова інфраструктура. Не виключено, що Білорусь надасть цю територію для розміщення чергової воєнної бази поблизу кордону з Україною.

Він наголосив, що зберігається загроза використання території та повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних обстрілів та диверсій, хоча про масштабний наступ поки не йдеться.

"До масштабного наступу на великій площі нашої території наразі відсутня з боку Республіки Білорусь достатня кількість сил і засобів противника", - зазначив Громов.

Як повідомлялося, Росія проводить перекидання озброєння до Білорусі. Вночі 22 червня до Білорусі привезли нову партію ракетних установок для ЗРК "С-300" та один ЗРПК "Панцир".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною в Брестській і Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

При цьому в Білорусі заявляють що не збираються нападати на інші держави, але "готові захищатися в разі потреби".

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