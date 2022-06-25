ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будут обсуждать Украину? Лукашенко снова приехал к Путину

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 18:09
Будут обсуждать Украину? Лукашенко снова приехал к Путину Фото: Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Встреча проходит по случаю 30-летия со дня установления отношений между Россией и Беларусью.

Лукашенко, как отмечает российское издание, находится с визитом в России уже в течение нескольких дней. Неформальные переговоры с Путиным также проходили 23 и 24 июня.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, Россия готовится совершить серию терактов в Беларуси, чтобы заставить страну вступить в войну против Украины.

Между тем Беларусь объявила учения в органах внутренних дел и внутренних войсках, а в Генштабе считают, что таким образом страна может предоставить России свое вооружение и военную технику для войны

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Путин Российская Федерация Украина Беларусь
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение