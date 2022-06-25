Будут обсуждать Украину? Лукашенко снова приехал к Путину

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Коммерсант ".

Лукашенко, как отмечает российское издание, находится с визитом в России уже в течение нескольких дней. Неформальные переговоры с Путиным также проходили 23 и 24 июня.

Встреча проходит по случаю 30-летия со дня установления отношений между Россией и Беларусью.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, Россия готовится совершить серию терактов в Беларуси, чтобы заставить страну вступить в войну против Украины.

Между тем Беларусь объявила учения в органах внутренних дел и внутренних войсках, а в Генштабе считают, что таким образом страна может предоставить России свое вооружение и военную технику для войны

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