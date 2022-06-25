Будут обсуждать Украину? Лукашенко снова приехал к Путину
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".
Встреча проходит по случаю 30-летия со дня установления отношений между Россией и Беларусью.
Лукашенко, как отмечает российское издание, находится с визитом в России уже в течение нескольких дней. Неформальные переговоры с Путиным также проходили 23 и 24 июня.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, Россия готовится совершить серию терактов в Беларуси, чтобы заставить страну вступить в войну против Украины.
Между тем Беларусь объявила учения в органах внутренних дел и внутренних войсках, а в Генштабе считают, что таким образом страна может предоставить России свое вооружение и военную технику для войны
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