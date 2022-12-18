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"Будьте особенно осторожны". Запорожская область под угрозой удара

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Запорожская область, Воскресенье 18 декабря 2022 17:24
"Будьте особенно осторожны". Запорожская область под угрозой удара Фото: Запорожская область под угрозой удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожской области сегодня, 18 декабря объявлена воздушная тревога. Местные жители призывают быть особенно осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

"В регионе объявлена воздушная тревога! Сегодня будьте особенно осторожны. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких!" - написал Старух.

Между тем, в сети пишут об угрозе применения врагом ЗРК С-300 по области.

Напомним, недавно оккупанты нанесли авиационный удар по городу Орехов в Запорожской области, два человека получили ранения.

Также мы писали о том, что россияне обстреляли жилищный сектор в селе Запорожской области.

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