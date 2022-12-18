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"Будьте особливо обережними". Запорізька область під загрозою удару

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Запорізька область, Неділя 18 грудня 2022 17:24
"Будьте особливо обережними". Запорізька область під загрозою удару Фото: Запорізька область під загрозою удару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Запорізькій області сьогодні, 18 грудня оголошено повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають бути особливо обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"У регіоні оголошено повітряну тривогу! Сьогодні будьте особливо обережними. Дотримуйтесь правил безпеки і бережіть себе та своїх близьких!" - написав Старух.

Тим часом у мережі пишуть про загрозу застосування ворогом ЗРК С-300 по області.

Нагадаємо, нещодавно окупанти завдали авіаційного удару по місту Оріхів у Запорізькій області, двоє людей отримали поранення.

Також ми писали про те, що росіяни обстріляли житловий сектор у селі Запорізької області.

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Запорожская область ракетный удар
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