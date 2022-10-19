Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании в Турции "газового хаба"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая перед членами своей "Партии справедливости и развития" в парламенте, Эрдоган заявил, по словам Путина, Европа может получать газ через Турцию.

Напомним, российский президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Турция является наиболее надежным маршрутом для доставки газа в Европейский Союз, и предложил создать там "газовый хаб".

"В ходе работы этого хаба, который мы могли бы создать вместе, конечно же, это была бы и площадка не только для поставок, но и для определения цены, потому что это очень важный вопрос - вопрос ценообразования", - сказал Путин в Астане 13 октября.

При этом он заявил, что "сегодня эти заоблачные цены мы могли бы легко регулировать на нормальном рыночном уровне".

Это предложение поступило в связи с тем, что Россия стремится сохранить свое энергетическое влияние на Европу, одновременно перенаправляя поставки с балтийского газопровода "Северный поток", поврежденного в результате взрывов в прошлом месяц.