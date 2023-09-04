Путин заявил о близости соглашения по газовому хабу в Турции

Россия близка к соглашению с Турцией о создании центра торговли природным газом. Кремль ищет альтернативные маршруты экспорта топлива в Европу.

Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время мы завершим наши переговоры", - заявил Путин с Сочи. По его словам, газовый хаб в Турции "сделает энергетическую ситуацию в регионе более стабильной".

Москва стремится ужесточить отношения с Анкарой после того, как отношения с Европейским Союзом резко ухудшились на фоне войны Путина против Украины. В прошлом году президент предложил план создания газового узла, предполагая, что строительство большего количества трубопроводов в Турцию сделает этот маршрут основным экспортным коридором России, ведущим на запад.

Проект "обогатит" двусторонние связи, заявил Эрдоган на встрече в Сочи.

Предприятие примет форму электронной торговой площадки, а не физического объекта для хранения больших объемов российского топлива, заявил Путин в июле.

Анкара была близким политическим и экономическим союзником Москвы, поскольку огромное количество западных стран избегают российской торговли после вторжения в Украину. Правительства двух стран уже сотрудничают в строительстве атомной электростанции стоимостью 20 миллиардов долларов на юге Турции.

Ранее страна надеялась увидеть в этом году первый из четырех реакторов на электростанции "Аккую" мощностью 4800 мегаватт. Первая партия российского ядерного топлива доставлена на объект, и теперь установка будет введена в эксплуатацию в 2024 году, заявил Путин в Сочи.

Визит Эрдогана в Сочи

Напомним, президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган прибыл 4 сентября в Сочи для встречи с Владимиром Путиным в Сочи. Планируется обсудить зерновой коридор. Кроме того, Эрдоган предложит посредничество в мирных переговорах с Украиной.

Во время встречи, в частности, будут обсуждаться формулы транспортировки российского газа в Европу через Турцию. Ранее Путин выдвигал предложение о строительстве центра природного газа в Турции. По его словам, Москва хочет создать электронную платформу для продажи газа в Турции.