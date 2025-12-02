RU

Здание ФСБ в Чечне сгорело после атаки неизвестных дронов: что известно

Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Чечне в ночь на 2 декабря зафиксирована очередная массированная атака беспилотников по военным и силовым объектам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщает оппозиционный ресурс NIYSO, ссылаясь на местных жителей и полученные фото и видеоматериалы.

Местные жители отмечают, что взрывы в ночь на 2 декабря были чрезвычайно мощными, а ночь выдалась "наполненной событиями".

Так, сообщается об ударах в Гуьмсе (Гудермесе) и ТІехьа-Марте в Ачхой-Мартановском районе.

В частности, в Тлехья-Марте удар был направлен по зданию Управления ФСБ, которое расположено непосредственно рядом со зданием ОМВД (РОВД).

На фото, которые активно распространяют в соцсетях, видны серьезные разрушения помещения. Сотрудникам спецслужбы, вероятно, придется временно искать другое место для работы.

 

Было ли поражено прилегающее здание ОМВД и какие там масштабы ущерба - пока неизвестно.

При этом структуры ФСБ и подконтрольные Кремлю местные власти пытаются скрыть факт очередной атаки, заставляя сотрудников не разглашать детали и не комментировать событие.

Впрочем, местные жители утверждают, что "перепутать такой взрыв с чем-то другим невозможно" - информация мгновенно разлетелась по мессенджерам, а очевидцы присылают кадры с места происшествия.

 

 

Атака дронов по России

Напомним, в ночь на 28 ноября "Птицы Мадьяра" атаковали и вывели из строя Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Всего в течение ночи было атаковано десять объектов на территории РФ.

А в четверг, 27 ноября взрывы прогремели на территории военного городка Росгвардии "Ахмат-Север" в Грозном.

Кроме того, в ночь на четверг, 27 ноября, взрывы прогремели в Новокуйбышевске Самарской области. Предположительно, целью беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

