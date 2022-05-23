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Буде справедливо. Шмигаль відреагував на ідеї Польщі щодо відновлення України

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Київ, Понеділок 23 травня 2022 22:09
Буде справедливо. Шмигаль відреагував на ідеї Польщі щодо відновлення України Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна підтримує ідею Польщі про те, що цивілізовані країни мають спрямовувати свій надприбуток на допомогу у відновленні української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Буде справедливо, якщо держави будуть передавати заарештовані російські активи, а компанії направлять на відновлення частину мимовільно зароблених через кон'юнктуру світових ринків надприбутків", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що влада Норвегії має спрямувати частину свого прибутку від експорту газу та нафти на фінансову допомогу Україні, яка перебуває у стані війни.

Голова польського уряду зазначив, що ціни на газ зросли у понад чотири рази порівняно з минулим роком. Відповідно Норвегія, більшу частину експорту якої складають енергоресурси, почала отримувати "величезні прибутки".

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