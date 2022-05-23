ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будет справедливо. Шмыгаль отреагировал на идеи Польши по восстановлению Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 мая 2022 22:09
Будет справедливо. Шмыгаль отреагировал на идеи Польши по восстановлению Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина поддерживает идею Польши о том, что цивилизованные страны должны направлять свою сверхприбыль на помощь в восстановлении украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Будет справедливо, если государства будут передавать арестованные российские активы, а компании направят на восстановление часть непроизвольно заработанных через конъюнктуру мировых рынков сверхприбылей", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что власти Норвегии должны направить часть своей прибыль от экспорта газа и нефти на финансовую помощь Украине, которая находитися в состоянии войны.

Глава польского правительства отметил, что цены на газ выросли в более чем четыре раза по сравнению с прошлым годом. Соответственно Норвегия, большую часть экспорта которой составляют энергоресурсы, начала получать "гигантскую прибыль".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Денис Шмыгаль Польша Помощь Украине
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения