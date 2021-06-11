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Курс долара прискорив падіння на міжбанку. Наближається до позначки 27 гривень

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Києва, П'ятниця 11 червня 2021 17:40
Курс долара прискорив падіння на міжбанку. Наближається до позначки 27 гривень Фото: курс долара знову знижується (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Курс долара на міжбанку у продажу 11 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок - до 27,04 гривень за долар, в покупці - до 27,02 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 27 копійок - 32,76 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,0200 - 27,0400 грн/долар, євро 32,7482 - 32,7697 грн/євро, російський рубль 0,3762-0,3765 грн/рубль.

Курс долара прискорив падіння на міжбанку. Наближається до позначки 27 гривень

Нагадаємо, 10 червня торги закрилися в діапазоні: долар 27,1000 - 27,1200 грн/долар, євро 33,0159 - 33,0375 грн/євро, російський рубль 0,3769-0,3773 грн/рубль.

Курс НБУ

Кінець нинішнього тижня ознаменувався помітним падінням курсу долара. Зокрема, вдруге за останні дні офіційний курс опустився на позначки мінімумів за 11 місяців.

Офіційний курс гривні до долара на 14 червня встановлено на такому рівні: 27,0404 гривень за 1 долар (- 0,0664 грн). При цьому курс долара на 11 червня становив: 27,1068 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову опустився до мінімальних значень. Нижче він був ще в липні 2020 року.

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