Будем обсуждать. В России снова заговорили о готовности к диалогу с Украиной
Российская сторона готова к переговорам с Украиной, но именно по инициативе украинской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по международным делам и члена переговорной делегации Леонида Слуцкого.
По его словам, он не может понять, как могут быть организованы такие переговоры.
"Но решения принимаются не в Государственной думе, поэтому если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне и в любом формате, тогда будем этом обсуждать и реагировать", - отметил он.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу и переговоры лидеров Украины и России.
Как считает президент Украины Владимир Зеленский, при нынешних позициях на фронте о переговорах с Россией не может идти речи.
Официально с весны стороны поддерживают только гуманитарные контакты, в том числе по обмену пленными.
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