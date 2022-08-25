Будем обсуждать. В России снова заговорили о готовности к диалогу с Украиной

Российская сторона готова к переговорам с Украиной, но именно по инициативе украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по международным делам и члена переговорной делегации Леонида Слуцкого.

По его словам, он не может понять, как могут быть организованы такие переговоры.

"Но решения принимаются не в Государственной думе, поэтому если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне и в любом формате, тогда будем этом обсуждать и реагировать", - отметил он.