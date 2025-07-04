Будет тысяча "Шахедов" в сутки: "Мадяр" дал неутешительный прогноз по атакам РФ

Рекорд по пускам "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты в ночь на 4 июля запустили рекордное количество дронов-камикадзе "Шахед".

Как рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, всего в воздушном пространстве Украины ночью было зафиксировано более 330 "Шахедов". Помимо этого россияне использовали и дроны-имитаторы.

При этом 27 июня издание Le Monde написало, что россияне увеличили мощности по производству "Шахедов". При этом к сборке дронов уже даже привлекают африканок.

В свою очередь Украина активизировала производство дронов-перехватчиков, чтобы сбивать "Шахеды".

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