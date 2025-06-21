"Это уже не единицы": Зеленский рассказал о производстве нового оружия против "Шахедов"

Украинские противовоздушные силы обороны сейчас все реже полагаются на пулеметы для уничтожения дронов. Их активно заменяют перехватчиками, которые уже сбивают вражеские "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.

"Что касается "Шахедов" - мы работаем над этим вопросом. Примерно треть от Шахедов сбивают мобильные огневые группы. Они уже почти не полагаются на пулеметы. Они работают с другим оружием. Мы начали использовать перехватчики", - отметил президент.

По его словам, Украина уже длительное время работала над данной разработкой.

"Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две очень успешно. Сегодня во время атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент и он точно работает", - подчеркнул глава государства.

В то же время, по его словам, уже был проведен разговор с немецким канцлером Фридрихом Мерцом и, мало того, сейчас уже существует договоренность, что Германия будет финансировать данный проект.

"Я благодарен за это. Также я договорился на саммите G7, с Карни, премьер-министром Канады. Он также там выделил деньги. Мы ехали - было 2 миллиарда долларов. Мы с ним договорились - он увеличил до 4. И нам нужно немного времени для того, чтобы это было массовое производство", - подытожил президент Украины.