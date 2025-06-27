РФ штампует "Шахеды" в Татарстане для ударов по Украине: Le Monde узнало, кто их собирает

Как пишет издание, россияне привлекают африканок и обещают им профессиональное обучение и выгодную зарплату. Однако не уточняют, какую именно работу они должны выполнять.

В частности, только в июне Россия выпустила почти 3000 "Шахедов" на территорию Украины, что составляет около 10% от общего количества дронов этого типа, использованных за более чем три года войны. Несмотря на то, что большинство дронов сбиваются противовоздушной обороной, их запуск сотнями затрудняет их уничтожение.

"Россия может позволить себе такие непрерывные залпы, поскольку значительно увеличила свои производственные мощности. Этот дрон-камикадзе, изначально импортированный из Ирана, уже не имеет много общего с иранским, поскольку сегодня он производится на территории Российской Федерации. Что является беспрецедентным, его собирают африканские рабочие, преимущественно из Уганды, Мали, Камеруна, Сьерра-Леоне, Ботсваны, Зимбабве", - пишет Le Monde.

Массированные атаки дронами

Стоит напомнить, что в последнее время Россия значительно увеличила удары дронами-камикадзе "Шахед" по территории Украины. Известно, что с начала полномасштабного вторжения было выпущено уже более 28 тысяч "Шахедов".